Киев, , 14:09 — REGNUM Украина будет реагировать, если в Белоруссию прибудут представители правоохранительных органов ЛНР для допроса оппозиционера Романа Протасевича. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

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Он отметил, что Киев не хочет политической или экономической войны с Белоруссией, но в данном случае будет вынужден «действовать взвешенно».

«Будет больно [президенту Белоруссии] Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно», — сказал он.

Кулеба добавил, что есть вещи, которые Украина «не прощает» и неуважение к её территориальной целостности — одна из таких вещей.

«Политического диалога между Украиной и Белоруссией пока нет. Киев не признал Лукашенко», — подытожил украинский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал Лукашенко «самопровозглашённым президентом».

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