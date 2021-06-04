Москва, , 13:56 — REGNUM Решение апелляционного совета Дании отозвать заявку на строительство наземного участка совместного датско-польского газопровода Baltic Pipe оказалось неожиданным для всех участников европейского газового рынка, но, прежде всего, для Польши, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Особенно после того, как в апреле президент Польши Анджей Дуда торжественно объявил о начале строительства этого газопровода. Но, как видим, защитники природы оказались способны на многое.

Такому неожиданному решению предшествовали два важных события как в геополитике, так и на энергорынке Европы. Первое из них — это недавняя победа экологов в Гаагском суде над ещё совсем недавно всемогущей нефтегазовой корпорацией Royal Dutch Shell, добившихся того, что суд обязал корпорацию ускорить и усилить работу над сокращением выбросов парниковых газов.

Отметим также, что прецеденты победы экологов над транснациональными нефтегазовыми корпорациями уже имели место в США — аналогичные требования экологи выдвигали против Exxon Mobil и Chevron, и оба раза их требования увенчались успехом.

Другим не менее важным, хотя и политическим фактором, можно считать некоторое ослабление напряжённости в отношениях между США и Россией накануне двусторонней встречи президентов двух великих держав.

В частности, президент США Джо Байдензаявил, что бороться против почти построенного «Северного потока — 2» не имеет смысла, если только США не хотят ещё больше испортить отношения с Германией.

А газопровод Baltic Pipe изначально создавался как конкурент «Северному потоку — 2». Впрочем, конкурент очень относительный: проектная мощность этого газопровода предусматривала поставку по нему не более 5 млрд кубометров газа в год (в то время как проектная мощность двух ниток «Северного потока — 2» предусматривает поставки по ним в размере 55 млрд кубометров газа).

Теперь проект Baltic Pipe, несмотря на то, что решение Дании касается только строительства наземного участка, а не морского, может вылететь в трубу.

Польша может попытаться оспорить решение датских властей или взыскать с Дании компенсацию за отмену проекта (скорее всего, так и будет, и, скорее всего, Дания не будет против выплаты такой компенсации партнёру по Евросоюзу, но в разумных пределах).

Однако даже если Польша продолжит строительство, то на морском участке этот газопровод могут ждать новые сюрпризы, в том числе, необходимость договариваться с Nord Stream 2 о том, чтобы газопровод Baltic Pipe не пересекался с «Северным потоком — 2».

Иначе это может представлять угрозу для обоих газопроводов. А договариваться с Nord Stream 2 фактически означает необходимость договариваться с Германией и Россией.

Кроме того, у проекта Baltic Pipe до сих пор не решён вопрос с сырьевой базой — ведь своего газа у Польши нет, по крайней мере, в части поставок на экспорт. У Норвегии газовые месторождения истощаются, а на постсоветские страны-экспортёры газа или Иран Польше будет рассчитывать очень трудно.

Поэтому есть высокая вероятность, что данный проект может оказаться нерентабельным для его организаторов и может быть закрыт, как уже был бесславно закрыт потенциальный конкурент «Северному потоку — 1» общеевропейский проект газопровода «Набукко», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, которое было выдано управлением по охране окружающей среды Дании, отозвано датским апелляционным советом по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов.

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