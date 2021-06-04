Курган, , 13:55 — REGNUM В Кургане 4 июня было эвакуировано несколько промышленных предприятий. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Информация о минировании производственных объектов в Кургане проверена. Угрозы нет. Сообщения были ложными. Предприятия вернулись к работе в штатном режиме», — говорится в информации оперштаба.

Напомним, в Курган пятый день «минируют» объекты. Так 31 мая на наличие взрывных устройств по ложным сигналам проверили 36 детских садов. Далее 1 июня поступили сообщения о минировании автовокзала областного центра, судов, коммерческих учреждений — всего правоохранители проверили 92 объекта возможных терактов. Затем 2 июня, поступили сигналы о бомбах в учреждениях здравоохранения, 3 июня — атаке угроз подверглись учреждения несколько учреждений дополнительного образования.

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