Пекин, , 13:58 — REGNUM На авторынке Китая представлена рестайлинговая версия кроссовера KIA KX5 (Sportage). Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Помимо ряда косметических доработок, обновлённый кроссовер получил расширенный список опций. Автопроизводители оснастили новую KX5 иной головной оптикой и модернизированными бамперами. Внутри машины имеется большой «парящий» сенсорный дисплей мультимедийной системы и сенсорный блок управления климатическим контролем.

Под капотом новинки функционирует двухлитровый атмосферный мотор производительностью 165 л. с. Он агрегатируется с шестискоростной трансмиссией. В гамме двигателей также есть турбомотор рабочим объёмом 1,6 литра мощностью 177 «лошадей». Этот «движок» сочетается с семискоростной роботизированной коробкой передач. Привод у модели может быть как передний, так и 2×2.

Стоимость базовой комплектации модели равна 162,8 тыс юаней (1,8 млн. рублей), а самый дорогой вариант исполнения автомобиля стоит 198,8 тыс. юаней (2,3 млн. рублей).

Ранее компания KIA представила спортивную версию седана Stinger 2022 модельного года под названием Scorpion Edition. Дизайн автомобиля отличается чёрными кузовными деталями, новыми дисками колёс и чёрными патрубками выхлопной системы.

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