Уфа, , 13:59 — REGNUM 3,3 млрд рублей намерены направить в текущем году на развитие агропромышленного комплекса в Башкирии. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что увеличение объемов производства в сельском хозяйстве Башкирии связано в том числе и с эффективностью мер господдержки. В республике фиксируется рост производства мяса и молока.

Отмечается, что в прошлом году в регионе производство молока увеличилось на 101,5% в сравнении с 2019 годом, а мяса — на 107,4%. За первые три месяца 2021 года увеличение по этим показателям составило 100,5% и 101% соответственно.

«Только за последние 3 года государственная поддержка организаций, реализующих инвестпроекты в сельском хозяйстве, превысила 2,6 миллиарда рублей», — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Сообщается, что в Башкирии развиваться также и малые формы хозяйствования. Так, в прошлом году количество сельскохозяйственных предпринимателей увеличилось на две тысячи человек, начали работу 52 новых сельскохозяйственных потребительских кооператива. Отмечается, что всего сейчас в агропромышленном комплексе региона сопровождается 114 проектов стоимостью 227 млрд рублей. В текущем году планируется запустить еще восемь инвестиционных проектов общей стоимостью 9,5 млрд рублей.