Стокгольм, , 13:56 — REGNUM Экспресс-тесты на коронавирус, закупленные региональными властями Сконе в китайском Ухане, давали неверные результаты. Теперь власти южного лена Швеции прекратили их применение. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Ранее регион закупил 400 000 тестов, произведенных компанией Wuhan Unscience Biotechnology, на сумму более 9 миллионов крон (€ 900 тыс.). В одном доме престарелых тесты ошибочно показали, что 13 уже вакцинированных пожилых людей заразились коронавирусом.

В дальнейшем расследование показало, что тесты давали ошибочный результат не по причине их неправильного использования теста или из-за того, что они хранились неправильно. Таким образом, считают в Сконе точность китайских тестов намного ниже 99,2%, обещанных производителем.

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