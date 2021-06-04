Москва, , 13:52 — REGNUM Уходящая неделя принесла читателям Telegram-каналов немало занимательных историй со всех уголков России. Здесь цифровизация кладбищ, банк для вина, игра в «Мортал Комбат» на рекламном щите посреди города. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Москве появился необычный сервис, который позволяет установить на надгробии QR-код со ссылкой на информацию об умершем. «Новости Москвы» пишут, что сервис похож на «Википедию». Перейдя с надгробия в сеть, можно прочесть на странице покойного его биографию, посмотреть фото и видео, послушать запись голоса или любимую музыку усопшего человека.

В Обнинске установили новый памятник возле известного в городе ТЦ «Мастер». Владелец здания не раз будоражил местных жителей, прессу и гостей Обнинска. Рядом с центром появлялись скульптуры Ленина, мемориальные таблички с уверениями, что здесь должен был выступить Ленин. «Калужский мечтатель» передает, что теперь возле ТЦ поставили копию типовой скульптуры «Ленин и Сталин». Из чего сделаны вожди, не сообщается.

Тем временем в Тамбовской области стартовал пляжный сезон. Стартовал официально, с 1 июня. Однако приемку прошли только чуть больше половины из 80 пляжей. На остальных исправляют разные недочеты. «Логичный вопрос: почему этого не сделали раньше? Ведь горожане еще в мае, с приходом жары, ринулись на отдых к водоемам», — интересуются «Тамбовские истории».

Северо-Западный федеральный округ

Жители Санкт-Петербурга, особенно на Васильевском острове, давно страдают от засилья чаек, которые не дают спать белыми ночами. Теперь к чайкам добавились шумные вороны. Жители 4-й Советской улицы, по словам канала «В центре Петербурга», говорят, что живут теперь в постоянном карканье, как на кладбище.

В Петербурге всерьез занялись вопросами аренды электросамокатов. Поводом послужили несколько наездов самокатов на детей. Ожидается, что сервисы по аренде теперь могут ограничить в работе, а то и вовсе закрыть. «Записки декабриста» жалуются, что дело не в сервисе, а в клиентах и нравах, которые надо исправлять. А самокаты стоит оставить: «Удачная и экологичная инициатива».

«Жесть по-архангельски» сообщает курьез из Няндомы. Здесь возле переполненных мусорных баков стали пастись коровы. «Новые технологии уборки мусора в Няндоме. Когда люди не могут. Коровы помогут», — смеется автор канала. По его словам, убирать и вывозить мусор не надо, он на месте перерабатывается… в молоко.

Приволжский федеральный округ

На набережной Выксы Нижегородской области поставили памятник щуке. Установку скульптуры приурочили ко Дню предпринимателя. Конечно, щуку немедленно стали тереть на удачу и везение, пишет «Горький Нижний». Из всех ее частей пока чаще всего трут щучью пасть.

Саранск может в апреле 2022 года «снова стать точкой притяжения для иностранцев». На этот раз поводом станет не футбол, а высокие во всех смыслах материи — астрономия и астрофизика. Город намерен провести у себя первую Европейскую астрономическую олимпиаду. «Интересно, построят ли к мероприятию новый планетарий или гигантский телескоп?» — интересуется «Голос торамы».

В Татарии депутаты предложили запретить детям играть в пейнтбол и страйкбол — все из-за недавних событий в казанской школе. «Теперь ждем, когда у мальчишек заберут игрушечные пистолеты», — возмущается «Итиль».

Южный федеральный округ

«Чего только не происходит в Ростове», — удивляется «Ростов главный». На днях двое молодых людей взломали огромный рекламный экран на фасаде здания ТЦ, подключили видеоприставку и сражались в «Мортал Комбат» посреди улицы. За их боем следили и пешеходы, и автолюбители.

«Крымчанин» узнал, что в Крыму открыли первый не только в России, но и в мире… винный банк. Любой человек может заказать и положить на хранение бутылку вина с любой винодельни мира. Общая вместимость хранилища составляет 36 тысяч бутылок.

Между тем Волгоград получил статус столицы детского туризма. Конкурс проводило Федеральное агентство по туризму, Волгоград опередил 17 конкурентов. Теперь осенью в городе пройдет фестиваль детского туризма. «Один недостаток: в нашем длинном городе все самое интересное происходит только в его центре», — заранее грустит «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

Полиция Дагестана во время проверки животноводческой фермы в Карабудахкентском районе обнаружила на ее месте майнинг-ферму. Ее ликвидировали за незаконное подключение к электросетям, пишет «Кавказ пост». Ущерб, причиненный энергосбытовой компании, оценивается в размере одного миллиона рублей.

Уральский федеральный округ

Курганским чиновникам решили платить два оклада при переезде на работу из одного в другой район области. Обеспечат и семью госслужащего — его жена и несовершеннолетние дети получат по половине оклада для обустройства на новом месте. «Кстати, в Курганской области 24 района — переезжать можно до бесконечности. И регион посмотрел, и денег получил», — удивляется «Курганистан».

Тем временем в Салехарде в магазине «Пятерочка» стоимость сливочного масла и капусты завысили на… 257 процентов. Прокуратура провела проверку, магазин заплатил штраф. Стоимость на продукты привели в порядок, пишет «Округ белых ночей».

Сибирский федеральный округ

«Мы — буквы, с нами текст»: такая надпись появилась на здании научной библиотеки Томского госуниверситета. Высота букв — два с половиной метра. «Нам нравится, когда города начинают разговаривать человеческим языком, особенно когда они говорят приятное. Вспоминается пермский арт-объект «Счастье не за горами» и Смоленский метромост в Москве, который время от времени балует фразами вроде «Я всего лишь мост, но поверь, ты выглядишь шикарно», — пишет «Страновед».

Дальневосточный федеральный округ

На Камчатке на днях полностью отключился интернет. Были парализованы банковская система, делопроизводство в частных и государственных учреждениях. «Мачо с Авачи» передает, что обрыв единственного кабеля, которым полуостров соединен с материковой частью России, произошел из-за несанкционированных земляных работ: кто-то с помощью тяжелой техники рыл траншею, повредил кабель и уехал. Сейчас нарушителя ищут.

«Город Братск» сообщает, что на берегах Байкала может появиться McDonald's. В Иркутской области радуются, что это привлечет инвестиции и даст работу студентам.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 11 июня.