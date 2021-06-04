Ташкент, , 13:51 — REGNUM Водитель автомобиля, погибший в ДТП из-за нарушения скоростного режима, считается самоубийцей. Об этом сообщили в пресс-службе управления мусульман Узбекистана.

Управление опубликовало фетву о соблюдении правил дорожного движения. «Соблюдение правил дорожного движения служит достижению трёх целей шариата: охрана здоровья, охрана поколения, охрана имущества», — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что водители, не способные соблюдать ПДД, не допускаются до управления транспортным средством. Отмечается, что водители должны соблюдать правила поведения и культуру общения, а также воздерживаться от грубых высказываний.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—апреля 2021 года в Узбекистане число детей, погибших в результате ДТП, увеличилось на 64,5%.