Стокгольм, , 13:54 — REGNUM Члены комитета Риксдага по вопросам обороны не удовлетворены скудной информацией, предоставленной министром обороны Швеции Петером Хультквистом, когда тот отвечал на вопросы парламентариев после того, как SVT и Danmarks Radio узнали, что США шпионили за шведскими политиками с территории Дании. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Мы явно не получили необходимой информации. Это совершенно очевидно, и мы также требуем дополнительных ответов от датской стороны», — заявил в интервью председатель комитета Пол Йонсон.

Официальный представитель «Левых» по внешней политике считает, что Хультквисту следовало бы более критически относиться к Дании и США:

«Хотелось бы увидеть более жестких формулировок от Хультквиста… В то же время очевидно, что он серьезно относится к появившейся информации», — отметил Хокан Свеннелинг.

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