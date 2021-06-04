Сеул, , 13:50 — REGNUM Начальник штаба ВВС Южной Кореи Ли Сон Ён заявил 4 июня об уходе в отставку, взяв на себя вину за самоубийство женщины военнослужащей, подвергшейся сексуальным домогательствам. Об этом сообщает Yonhap News.

«Я чувствую большую ответственность за случившееся», — сказал Ли Сон Ён, выступая на пресс-конференции.

Он выразил также соболезнования семье покойной.

Отметим, что военные подверглись критике после того, как в прошлом месяце старший сержант покончила с собой после сексуального насилия со стороны коллеги. Несмотря на поданную жалобу, женщина не смогла добиться должных мер по защите и какого-либо расследования.

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