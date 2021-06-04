Осло, , 13:49 — REGNUM Вчера, 3 июня, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг вместе с министром обороны Франком Бакке-Йенсеном вызвали посла США для беседы, чтобы обсудить скандал о прослушке северных стран американским АНБ через территорию Дании. Об этом сообщила газета VG.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отправила в новостную службу SVT Nyheter письменный комментарий, в котором дипломат заявила, что она провела разговор с временным поверенным США в Швеции и заявила, что «мы рассчитываем выяснить, что произошло».

Со своей стороны министр обороны Норвегии Бакке-Йенсен написал у себя в Twitter, что «мы четко заявили, что шпионаж против союзников неприемлем и не нужен».

Премьер-министр Норвегии Сульберг также в свою очередь отметила после разговора с американским послом, что шпионаж в отношении союзников «неприемлем».