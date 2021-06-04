Москва, , 16:36 — REGNUM Российская группа Little Big выпустила новый сингл и клип на него. Ролик доступен на YouTube-канале коллектива с 4 июня.

Новая песня называется Everybody и является кавером на одноимённый сингл американской группы Backstreet Boys. Строчки из припева вместе с солистом Little Big Ильёй Прусикиным поёт ненастоящая овца.

Добавим, что за первый час клип посмотрели более 300 тыс. человек. А 86 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится».

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