Санкт-Петербург, 4 июня, 2021, 14:06 — ИА Регнум. О том, что представила на Петербургском международном экономическом форуме Тверская область и каких результатов для своего развития регион ожидает по итогам форума, ИА REGNUM рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Администрация Тверской области Губернатор Игорь Руденя на ПМЭФ-2021

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— Тверская область является постоянным участником Петербургского международного экономического форума. Можете ли вы выделить наиболее крупный или значимый для региона проект, реализованный по итогам договоренностей, достигнутых на предыдущих форумах?

— Один из таких проектов — АО «Пикалёвская сода». Совместно с компанией восстановлена работа Тверского стекольного завода. Это очень интересный проект и довольно большие инвестиции в нашу региональную экономику — 2,5 млрд рублей, а также новые 150 рабочих мест. Кроме того, компания пошла по новому направлению, она присоединилась к другим компаниям, которые развивают современное и модное экологическое направление — «Эко Парк Отель Колкуново» в Кимрском районе. Там предусмотрено включение 40 земельных участков общей площадью 145,7 га из земель сельхозназначения в земли населенных пунктов. Также разработан план развития территории, на которой расположится туристический кластер: несколько гостиниц, арт-хостел, бассейн, яхт-клуб, кемпинг и другие объекты. Я уверен, что в ближайшие десять лет экопарк будет одним из самых перспективных направлений.

— Чем стенд Тверской области на ПМЭФ-2021 выделяется на фоне остальных регионов? На каких направлениях сделан акцент в этом году?

— В этом году мы представляем себя как регион с развитой системой инвестиционной поддержки. На выставке показаны макеты точек роста для действующих и будущих инвесторов: промышленные технопарки, девелоперские проекты региона, зоны туристической направленности.

У нас представлено 13 экспозиций. Среди экспонатов — мини-версии инновационно-промышленного парка «Боровлево-3», ТОСЭР «Кувшиново», Морозовский городок и другие объекты. Часть проектов уже реализована, есть те, работа над развитием которых продолжается. К макетам прилагаются информационные лэндинги с подробной информацией об объектах. Перейти на одностраничные сайты об инвестпроектах региона можно по QR-коду, размещенному на каждом макете. Также в рамках форума будет презентован инвестиционный портал Тверской области.

— Достигнуты ли уже на форуме предварительные договоренности по новым крупным и значимым для региона проектам? Можно ли раскрыть подробности?

— К новым проектам относятся, если говорить про машиностроительный комплекс — «КСК» — это первый частный промышленный технопарк с инвестициями порядка 5 млрд рублей, который разместится на земле, которая ранее использовалась для промышленных целей. «КСК», которая специализируется на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, сделала реконструкцию цехов, которые с советских времен практически не использовались.

В течение 2021 года промышленный технопарк будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой. Планируется размещение 19 резидентов, создание к концу 2024 года до 3,5 тыс. рабочих мест.

Второй проект — технопарк «Боровлево-3», где ПАО Группа Компаний «Сегежа» построит завод по производству экологически чистой бумажной упаковки. После получения статуса резидента парка и окончательного утверждения проекта объем инвестиций составит около 3 млрд рублей. Проектируемая мощность завода — 300 млн штук в год (семь линий потребительской и одна линия индустриальной упаковки). Будет создано более 100 высокотехнологичных рабочих мест.

Третий — завод «Шелл нефть», расположенный в Торжке Тверской области, приступил к реализации проекта по расширению производства смазочных материалов, в результате которого объем выпуска продукции вырастет с 200 млн до 300 млн литров в год. Это будет очень крупный производитель, мы будем основными поставщиками масел. Речь идет не только о производственном проекте, а о комплексном развитии территории Торжка и района с появлением дополнительных предприятий и созданием образовательного кластера.

Еще одно, совершено новое для нас направление — с 1 января 2022 года в России устанавливается запрет на вывоз леса (кругляка). В этой связи все регионы, кто вывозил кругляк, занимались вопросом развития производства. Мы, идя в ногу со временем, подписали соглашения с несколькими компаниями, которые будут заниматься глубокой переработкой леса, создавать новые рабочие места и инвестировать в лесную промышленность Тверской области.

Кроме всего прочего, мы подписали соглашение с госкорпорацией «Росатом», которая всегда активно участвует в развитии территорий, где она работает. Уже с этого года будут реализованы проекты по развитию Удомельского городского округа. Это благоустройство территории, реконструкция системы теплоснабжения, создание образовательного проекта IT-КУБ. В ближайшие годы мы намерены вывести Удомельский городской округ на качественно новый уровень развития за счёт реализации ряда проектов. Муниципальному образованию планируется присвоить статус территории опережающего социально-экономического развития. Кроме того, планируем привлекать компетенции и предприятия «Росатома» для развития производственных площадок в Удомельском городском округе.

Также напомню, что в Тверской области производится оборудование для изготовления LEGO. Детали, сделанные в Тверской области, являются основой для пластавтоматов, на которых производятся детали LEGO в Дании и Мексике.

Хотел бы отдельно сказать про соглашение, которое было подписано практически всеми регионами ЦФО, — туристическое соглашение «Большое золотое кольцо». Это комплексное соглашение, которое открывает новые возможности для знакомства жителей России и других стран с уникальным историческим наследием нашей страны, с культурой и традициями нашего народа. Мы всегда себя относим к территории с большой, глубокой историей, в этом году мы отмечаем 750-летие Тверской метрополии, это говорит о многом. «Большое золотое кольцо» объединяет федеральными трассами инфраструктуры, исторические центры нашего региона — Тверь, Кашин, Калязин, Берцк, Торжок, Старица и многое другое.

— Весной 2021 года исполнилось ровно пять лет с момента, когда вы возглавили Тверскую область. Можете подвести короткие итоги работы на посту — чем особенно гордитесь, возможно, какие-то проекты реализовать не удалось? Есть ли планы на предстоящую пятилетку?

— Пока говорить об этом преждевременно. Сейчас очень важно выполнить взятые на себя обязательства. Это строительство в Твери Западного моста, М-11, большого центра «Россия — моя история», кроме того, надо завершить строительство моста в Вышнем Волочке и новой транспортной модели в городах Старица, Ржев, Кимры.

Прежде выполню все взятые на себя обязательства.

Беседовала Елена Молчанова