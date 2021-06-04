Стокгольм, , 13:47 — REGNUM В Швеции электоральная поддержка «Либералов» рухнула до 2,5%, о чем свидетельствуют данные опроса, проведенного Статистическим управлением. Однако партийный секретарь Юно Блум считает, что эти цифры не критичны и партии просто нужно «собраться с силами». Об этом она заявила в эфире телеканала SVT.

«У Либералов есть способностью сопротивляться, поэтому сейчас нужно только развить это желание борьбы», — отметила Блум.

Политик признала, что она разочарована результатом опроса и что ее партия сама отпугнула от себя многих избирателей после заключения «Январского соглашения».

«Когда мы вступили в Январское соглашение, то впервые за долгое время мы так активно поддерживали социал-демократического премьер-министра. Многие проголосовавшие за нас избиратели ожидали, что мы поддержим кандидатуру правого премьер-министра. Понятно, что они разочарованы», — объяснила Блум.

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