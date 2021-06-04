Рязань, , 13:44 — REGNUM Решение по делу о передаче здания школы №6 в Рязани в ведение Рязанской епархии принял 4 июня Арбитражный суд Рязанской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда. Администрацию города обязали освободить помещения.

Разбирательство началось в июле 2020 года. Тогда Рязанская епархия подала в суд иск о признании недействительным отказа мэрии передать здание церковной организации. В РПЦ настаивали, что здание по улице Семинарской было построено в середине XIX века для церковных нужд и оно необходимо религиозной организации сейчас, чтобы расположить там семинарию, а предложенные администрацией Рязани взамен здания школы другие объекты — неравноценны. В итоге Арбитражный суд Рязанской области постановил «признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью».

«Суд постановил обязать администрацию города в течение одного месяца со дня вступления решения в силу устранить нарушение прав РПЦ путём включения в план передачи Рязанской епархии здания школы №6. А также взыскать с мэрии в пользу епархии расходы по уплате госпошлины в размере трёх тысяч рублей», — уточняет издание «МедиаРязань».

Школа №6 — единственная в Рязани с углублённым изучением французского языка. В здании на улице Семинарской она работает с 1936 года.