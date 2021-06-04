Стокгольм, , 13:43 — REGNUM Уровень распространения коронавируса в Швеции снижается быстрыми темпами, однако власти по-прежнему продолжают подчеркивать необходимость соблюдения рекомендаций и воздерживаться от проведения вечеринок у себя дома. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В интервью государственному новостному агентству TT глава одного из отделений Национального совета здравоохранения и социального обеспечения Томас Линден заявил, что всего за одну неделю в Швеции число пациентов с COVID-19, поступивших на стационарное лечение, уменьшилось на треть.

В то же время государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл подчеркивает, что количество новых случаев заражения в стране все еще находится на высоком уровне.

«Продолжайте воздерживаться от частных вечеринок, но если вы уж так хотите, делайте это так, чтобы они были максимально немногочисленными», — заявил Тегнелл в ходе пресс-конференции 3 июня.