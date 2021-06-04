Минск, , 13:39 — REGNUM Запад стремится свергнуть Александра Лукашенко, но на самом деле «это попытка дотянуться до России и убрать конкурента в лице Белоруссии». Об этом 4 июня заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Надо собраться, выстоять. Вы видите, что пошел огромный накат. Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей. Это наши люди. Поэтому и идет этот накат», — заявил Лукашенко во время посещения госпредприятия «Гранит» в Брестской области.

Согласно официальному сообщению, вторая причина недружественных действий Запада — это конкуренция с постсоветской республикой. Он пояснил: «Они же конкуренты наши, и это естественно. Мир в прошлом году сжался на фоне этого ковида, и места всем не хватает. Поэтому надо выстоять, чего бы это ни стоило. Что касается правительства, президента, вы за нас не волнуйтесь: мы свою работу сделаем. Но каждый должен понимать, что просто не будет. Это, прежде всего, обычная конкуренция».

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Лукашенко сообщил также, что этим объясняются и санкции, введённые Евросоюзом и Украиной в отношении белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» после инцидента 23 мая.