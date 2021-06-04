Стокгольм, , 13:40 — REGNUM Согласно последнему отчету Статистического управления Швеции, электоральная поддержка «Либералов» оценивается в 2,5% голосов. Лидер партии Нямко Сабуни заявила в интервью телеканалу SVT, что цифры опроса прискорбные, но настрой в рядах партии позитивный.

«Избиратели сейчас очень мало доверяют моей партии, и я уважаю это. Что я могу сделать, так это показать, что мы партия, на которую можно положиться и которая будет двигаться вперед и вносить различные законопроекты. При этом я надеюсь, что избиратели поймут, что мы выступает за то, что стране нужен новый толчок, и мы должны сменить действующее правительство», — заявила Сабуни.

Отмечается, что в марте этого года «Либералы» объявили, что они поддержат кандидатуру лидера оппозиции Ульфа Кристерссона («Умеренные») на пост премьер-министра после выборов 2022 года, даже если для этого потребуется поддержка со стороны «Шведских демократов». Однако это сообщение не вызвало реакции со стороны избирателей.

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