Челябинск, , 13:55 — REGNUM Ежегодный съезд ветеранов СОБР — участников Первой чеченской войны — состоится 5 — 6 июня в Челябинской области на территории санатория «Карагайский бор», передаёт 4 июня корреспондент ИА REGNUM.

«Карагайский бор», 2018 год © фото из личного архива Антона Николаева

Как рассказал организатор мероприятия председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев, на Южный Урал приедут участники штурма Грозного (декабрь 1994 года), боёв в Гудермесе (декабрь 1995 года), «мартовских событий» 1996 года в Чечне.

В мероприятии примут участие ветераны СОБР из Красноярска, Новосибирска, Горно-Алтайска, Тюмени, Кургана, Екатеринбурга, Уфы, Оренбурга, Кирова, Саранска, Перми, Чебоксар, Липецка, Москвы и Челябинской области.

Встреча ветеранов СОБР в Челябинской области в 2018 году © фото из личного архива Антона Николаева

Стоит отметить, что мероприятие СОБРы проводят раз в два года, в прошлом году оно не состоялось из-за пандемии. По словам Николаева, «Карагайский бор» — замечательное место, всем, кто приезжает на Южный Урал, очень нравится, как их тут встречают.

Андрей] Старков — молодец, очень достойный уровень приёма». Антон Николаев Санаторий «Карагайский бор» Пресс-служба санатория «Свежий воздух, красота, чистота, достойное место, можно сказать, мирового уровня. В 2018 году у нас была встреча большая, присутствовали представители госструктур — Следственного управления, Росгвардии. [Директор санаторий— молодец, очень достойный уровень приёма».

Председатель совета ветеранов рассказал также, что в этом году участникам встречи он покажет новый фильм, проливающий свет на гибель во время Первой чеченской войны Героя России Леонида Валова. Он добавил, что об этом будет рассказано и в новом, дополненном издании его книги «В Грозном идёт «дождь».

Напомним, Валов погиб в ходе боёв за город Гудермес в декабре 1995 года. Чеченский боевики захватили город, намереваясь сорвать местные выборы.

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