В Карагайский бор на Урал съедутся ветераны СОБР со всей России
Челябинск, 4 июня, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Ежегодный съезд ветеранов СОБР — участников Первой чеченской войны — состоится 5 — 6 июня в Челябинской области на территории санатория «Карагайский бор», передаёт 4 июня корреспондент ИА REGNUM.
Как рассказал организатор мероприятия председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев, на Южный Урал приедут участники штурма Грозного (декабрь 1994 года), боёв в Гудермесе (декабрь 1995 года), «мартовских событий» 1996 года в Чечне.
В мероприятии примут участие ветераны СОБР из Красноярска, Новосибирска, Горно-Алтайска, Тюмени, Кургана, Екатеринбурга, Уфы, Оренбурга, Кирова, Саранска, Перми, Чебоксар, Липецка, Москвы и Челябинской области.
Стоит отметить, что мероприятие СОБРы проводят раз в два года, в прошлом году оно не состоялось из-за пандемии. По словам Николаева, «Карагайский бор» — замечательное место, всем, кто приезжает на Южный Урал, очень нравится, как их тут встречают.
Председатель совета ветеранов рассказал также, что в этом году участникам встречи он покажет новый фильм, проливающий свет на гибель во время Первой чеченской войны Героя России Леонида Валова. Он добавил, что об этом будет рассказано и в новом, дополненном издании его книги «В Грозном идёт «дождь».
Напомним, Валов погиб в ходе боёв за город Гудермес в декабре 1995 года. Чеченский боевики захватили город, намереваясь сорвать местные выборы.