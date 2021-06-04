Москва, , 13:38 — REGNUM Постоянно идут дискуссии по поводу количества праздничных дней в России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Одна часть считает, что их слишком много, а январь из-за большого количества праздничных дней совсем непродуктивный.

Другая часть утверждает, что в совокупности у нас не так много праздничных дней и есть страны, где их больше, чем в России.

По их мнению, даже если некоторые праздничные и около праздничные дни делать рабочими, то продуктивность работы в эти дни будет минимальной. Это можно отнести и к 31 декабрю.

Рабочий день в предновогоднюю дату, скорее всего, почти нерабочий день. Он превращается в предпраздничный малопродуктивный рабочий день.

Поэтому может и правильнее сделать его выходным, и перенести рабочий день на другой при сохранении баланса рабочих дней в производственном календаре», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность объявления 31 декабря постоянным выходным днём рассмотрит Министерство труда и социальной защиты РФ.

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