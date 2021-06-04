Джакарта, , 13:36 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 6486 носителей коронавируса, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

По состоянию на 4 июня число носителей коронавируса в Индонезии выросло до 1 843 612 человек.

Согласно данным правительства Индонезии, количество переболевших COVID-19 увеличилось на 5950 человек. Всего побороть коронавирус в стране смогли свыше 1,6 млн человек.

В период с 3 по 4 июня 2021 года от COVID-19 в Индонезии умер 201 человек. Таким образом, эпидемия унесла жизни 51 296 человек в Индонезии.

Согласно этим данным, в стране в настоящее время зарегистрировано 94 773 активных случая COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии 11 млн человек прошли полную вакцинацию против коронавируса