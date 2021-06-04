Стокгольм, , 13:39 — REGNUM Конституционный комитет Риксдага раскритиковал действия правительства Швеции по борьбе с пандемии, назвав их недостаточными. В свою очередь политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон считает, что отчет парламентариев может стать существенной частью избирательной кампании перед парламентскими выборами 2022 года. Об этом он заявил в эфире SVT.

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«Нет сомнений, что это очень жесткая критика, и прежде всего надо отметить, что за ней стоит весь депутатский корпус Риксдага, не просто оппозиция. Знаете, недовольства со стороны оппозиции ждать долго не приходится, но к ней присоединились уже и Социал-демократы, и Зеленые, то есть правительственные партии, которые подписались под этой критикой в ряде ключевых вопросов распространения коронавируса в первый год пандемии, из-за чего правительство подверглось крайне резкой критике», — отметил Кнутсон.

«Это также может стать важной частью избирательной кампании в следующем году», — заключил журналист.

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