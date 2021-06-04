Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM В министерстве сельского хозяйства России разрабатывается новая инвестиционная программа экономического развития Южной Осетии. Об этом 4 июня сообщил в интервью ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, находясь на Петербургском экономическом форуме.

«Исходя из того, что республика является аграрной, приоритетом является развитие аграрного сектора экономики», — сказал Бибилов.

Он отметил, что основными направлениями в сельском хозяйстве будет разведение яблоневых садов и виноградников. Также в Южной Осетии считается перспективным выращивание ягод.

Стоит отметить, что филиал российской компании «Южный сад» инвестирует в разведение в Южной Осетии яблоневых садов. Урожаи яблок в рамках этой программы начали собирать с 2019 года. В настоящее время компания посадила 50 гектаров яблоневых садов в республике, до конца года планируется засадить еще 40 гектаров.