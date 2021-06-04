Стокгольм, , 13:37 — REGNUM Правительство Швеции не предприняло достаточных мер по борьбе с пандемией. К такому выводу пришли в конституционном комитете Риксдага после проведения парламентского расследования в отношении действий центральных властей по борьбе с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Свою критику парламентарии сфокусировали на четырех пунктах.

В конституционном комитете пришли к мнению, что правительству следовало действовать более активно в деле тестирования граждан на коронавирус и отслеживания распространения инфекции. Другим пунктом критики стала нерасторопность исполнительной власти при введении национального запрета на посещение домов престарелых, что привело к проникновению коронавируса в места по уходу за пожилыми людьми.

Правительство приступило к разработке закона о пандемии только летом 2020 года. По мнению конституционного комитета, это было слишком поздно. Парламентарии также заметили отсутствие у правительства четко сформулированной и административно закрепленной общей стратегии по борьбе с коронавирусом.

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