Париж, , 13:33 — REGNUM С 9 июня пассажирские потоки между Францией и зарубежными странами будут возобновлены в различных формах в зависимости от ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в странах, классифицированных по цветовым кодам (зеленый, оранжевый и красный) и вакцинации. Об этом сообщил государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

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Так, по его словам, туристы из стран Евросоюза, а также из Австралии, Республики Корея и Израиля смогут взъезжать во Францию при наличии документа о прохождении вакцинации от коронавируса или свидетельства о ПЦР-тесте, передаёт Le Journal des Femmes.

Как сообщается на сайте французского правительства, классификация стран на основе показателей здоровья в зависимости от уровня циркуляции коронавируса будет введена с 9 июня. Этот список будет пересматриваться каждые 15 дней.

Так, въезд туристам из стран красной зоны (такие как Южная Африка и Бразилия) разрешён лишь при наличии особых обстоятельств. Ситуация с пандемией в этих государствах вызывает обеспокоенность.

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Оранжевый цвет страны означает, что вирус в этих странах контролируется, но все ещё циркулирует (сюда вошло большинство стран, включая США и Великобританию). Для этих стран потребуется ПЦР-тест менее чем за 72 часов перед приездом во Францию.

Вакцинированные граждане из стран, отнесённых к зелёной зоне, могут приехать во Францию без прохождения тестирования. Речь идёт о страхах Евросоюза, Австралии, Южной Корее, Израиле, Японии, Ливане, Новой Зеландии, Сингапуре. Если же туристы из этих стран не прошли вакцинацию, то они обязаны предоставить свидетельство о ПЦР-тесте.