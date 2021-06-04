Стокгольм, , 13:35 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Швеции по-прежнему находится на высоком уровне, но Агентство общественного здравоохранения в настоящее время наблюдает стабильное сокращение числа выявленных новых случаев заражения коронавирусом. По словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, эпидемиологическая ситуация в Европе в целом также является положительной. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Сейчас мы спустились до тех уровней, которых мы уже очень давно не наблюдали», — заявил Тегнелл в ходе пресс-конференции, состоявшейся вечером 3 июня.

В настоящее время уровень распространения коронавируса в Швеции за последние 14 дней на 100 000 жителей составляется 210 человек.

«Сейчас спад кажется крайне очевидным и стабильным. О том, что ситуация стабильна свидетельствует нагрузка на систему здравоохранения. Число смертей также находится на стабильном уровне», — подчеркнул Тегнелл.

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