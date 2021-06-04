Москва, , 13:34 — REGNUM Из-за сработавшего датчика неисправности шасси пассажирский самолет Airbus А-321 готовится совершить экстренную посадку в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом 4 июня сообщил источник в экстренных службах.

«У самолета А-321, выполняющего рейс Санкт-Петербург — Москва, сработал датчик неисправности передней стойки шасси. Он готовится к аварийной посадке», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что полет самолета проходил в штатном режиме и добавил, что в настоящее время воздушное судно заходит на посадку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Алайском районе Ошской области Киргизии упал один из двух военных вертолетов Ми-8, в которых на юг республики полетела правительственная делегация во главе с главой киргизских спецслужб Камчыбеком Ташиевым.