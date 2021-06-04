Стокгольм, , 13:32 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Швеции сокращается, и со временем власти ослабят некоторые карантинные ограничения. Однако в интервью газете Dagens Nyter государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что удаленный формат работы этой осенью по-прежнему сохранится.

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Таким образом, работа из дома станет одной из рекомендаций Агентства общественного здравоохранения, которые, по мнению Тегнелла, будет действовать дольше всех.

«Большинство строгих законодательных ограничений, нацеленных на бизнес, будут отменены во время, как мы это называем, фазы 1. Рекомендации оставаться дома, если вы чувствуете себя плохо, проходить тестирование, если у вас есть симптомы, и пытаться работать из дома, я думаю, будут оставаться дольше всех», — заявил Тегнелл.