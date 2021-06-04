Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Американский автопроизводитель Chevrolet выпустил полицейские версии хэтчбека Bolt EV и кроссовера Bolt EUV. Об этом сообщается на сайте GM Fleet.

Полицейские спецверсии электрокара Chevrolet Bolt GM Fleet

Bolt EV и Bolt EUV указаны в каталоге GM Fleet под кодом производственного заказа 5W4. Обе модели оснащены 16-дюймовыми стальными дисками вместо легкосплавных и шинами размером 205/55 на 16 дюймов, предназначенными для всесезонного вождения.

Запас хода Bolt EV составляет 417 км, а Bolt EUV — 398 км. Литий-ионный аккумулятор может быть полностью заряжен за семь часов от станции второго уровня на 240 вольт.

Модели обладают мощностью 201 л. с. и крутящим моментом в 360 Нм. Полностью электрическим хэтчбекам-близнецам требуется 6,7 и 7,0 с, чтобы разогнаться до 100 км/ч.

Ранее компания Genesis провела премьеру патрульного внедорожника Genesis GV80 для полиции Дубая. Модель оснащена 2,5-литровым мотором с четырьмя цилиндрами. Производительность силового агрегата равна 300 л. с. (224 кВт).

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