Париж, , 13:27 — REGNUM Французская полиция задержала российскую теннисистку Яну Сизикову по подозрению в договорном матче на турнире «Ролан Гаррос» в 2020 году, 4 июня пишет газета Parisien.

26-летняя теннисистка арестована 3 июня в Париже. Издание сообщает, что полиция также провела обыски в номере Сизиковой. Спортсменка арестована в рамках дела инициированного в октябре 2020 года прокуратурой Парижа.

Внимание правоохранителей привлек матч парного женского разряда первого тура «Ролан Гаррос» в 2020 году. На этой встрече Сизирова играла вместе с Мэдисон Бренгл из США против румынских теннисисток Андреи Миту и Патричи Марии.

Представитель посольства России во Франции Антон Токовинин сказал, что дипломатическое ведомство принимает все необходимые меры для защиты прав российской теннисистки.