Липецк, , 13:27 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в реализации проектов государственно-частного партнёрства в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод заключил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов с ВЭБ. РФ и Росводоканалом на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона. Подписи под документом поставили глава региона, заместитель председателя ВЭБ. РФ Олег Говорун и генеральный директор Росводоканала Антон Михальков.

Соглашение о сотрудничестве заключил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов с ВЭБ.РФ и Росводоканалом Пресс-служба администрации Липецкой области

«В настоящий момент мы вместе с ВЭБ. РФ и Росводоканалом работаем над проектом модернизации систем водоснабжения и водоотведения Липецка, формируя общие отраслевые подходы, которые в дальнейшем можно было бы применить в других муниципальных образованиях Липецкой области. Это позволит вывести качество услуг для населения на принципиально новый уровень, а также поддержать перспективное строительство в области в части обеспечения коммунальной инфраструктурой», — прокомментировал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Соглашение подписано в рамках совместной работы по проектам модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Липецкой области и определяет общий порядок взаимодействия между сторонами при проработке проектов в сфере водоснабжения и водоотведения на территории региона. Целью сотрудничества является привлечение внебюджетных инвестиций для масштабной модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, повышения качества предоставляемых населению услуг, создания комфортной городской среды и улучшения экологии за счёт внедрения передовых технологий производства, а также развитие перспективных территорий за счёт подключения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

В декабре 2020 года государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и ГК «Росводоканал» учредили совместное предприятие для создания национального оператора ЖКХ, основной задачей которого является системная модернизация структуры водопроводно-канализационного хозяйства страны. По словам Олега Говоруна, одной из ключевых государственных задач является обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, и эффективным инструментом в ее решении должно стать государственно-частное партнёрство