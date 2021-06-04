Москва, , 13:26 — REGNUM Сотрудники полиции задержали подозреваемых в мошенничестве против ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила 4 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, в ходе обысков у задержанных изъяли средства связи, банковские карты и деньги.

«Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется», — сказала Волк.

Она добавила, что работу подозреваемых координировали из-за рубежа.

Как сообщало ИА REGNUM, 96-летний Василий Гаврилович Пронин является участником битвы на Курской дуге. Во время прошедшего в Москве парада Победы 9 мая 2021 года он сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Москве злоумышленники обманным путём выманили у ветерана 400 тыс. рублей. Сам пенсионер рассказал, что ему на домашний телефон позвонил человек, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил его снять с личного банковского счёта деньги и передать их третьему лицу, якобы для проведения операции по задержанию мошенника с поличным.