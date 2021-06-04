Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 13:26 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) был избран президент Клуба лидеров. Им стал Алексей Иванченко, ранее занимавший руководящие должности в «ВЭБ.РФ» и «Сбере». В настоящее время является членом Совета директоров ПАО «Ростелеком», членом Совета Фонда Развития Интернет — Инициатив (ФРИИ).
Президент Клуба лидеров избирается голосованием членов ассоциации на общем съезде. В Клубе лидеров Алексей Иванченко займется его развитием, вовлечением в клуб молодых и амбициозных предпринимателей, расширением его присутствия не только в российских регионах, но и за рубежом и продвижением интересов бизнеса на федеральном и региональном уровнях.
По словам Алексея Иванченко, новый этап развития Клуба предполагает также формирование международных альянсов с бизнес-объединениями лидеров других стран для продвижения российской продукции на экспорт.
На сегодняшний день в Клуб лидеров входят предприниматели из 40 регионов России. Члены клуба принимают активное участие в инициативах по улучшению инвестиционного климата в стране, работе по мониторингу «дорожных карт» Национальной предпринимательской инициативы (НПИ), выстраивании эффективной коммуникации «власть-бизнес».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива бизнеса по созданию Клуба лидеров была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным 3 февраля 2012 года на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
В феврале 2016 года состоялась встреча актива Клуба с президентом России. Глава государства особо отметил вклад сообщества в улучшение бизнес-климат в стране.