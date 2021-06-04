Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) был избран президент Клуба лидеров. Им стал Алексей Иванченко, ранее занимавший руководящие должности в «ВЭБ.РФ» и «Сбере». В настоящее время является членом Совета директоров ПАО «Ростелеком», членом Совета Фонда Развития Интернет — Инициатив (ФРИИ).

Президент Клуба лидеров избирается голосованием членов ассоциации на общем съезде. В Клубе лидеров Алексей Иванченко займется его развитием, вовлечением в клуб молодых и амбициозных предпринимателей, расширением его присутствия не только в российских регионах, но и за рубежом и продвижением интересов бизнеса на федеральном и региональном уровнях.

«У Клуба лидеров огромный потенциал. Основной актив клуба — это люди. Чем больше людей, чем больше мнений, тем сильнее организация и каждый в ней, в целом. Обмен уникальным опытом внутри структуры может помочь быстро найти пути решения той или иной бизнес-проблемы, на преодоление которой могли уйти годы. Если на количество предпринимателей клуба и качество их опыта наложить канал коммуникаций, правильно оцифровать, то предприниматели будут ощущать поддержку сообщества и собственный бизнес-интерес. Этим мы и займемся в ближайшее время», — отметил Алексей Иванченко.

По словам Алексея Иванченко, новый этап развития Клуба предполагает также формирование международных альянсов с бизнес-объединениями лидеров других стран для продвижения российской продукции на экспорт.

«В следующем году Клуб лидеров отмечает 10-летие с момента образования. И к этому юбилею мы подойдём с ещё более масштабными задачами и новыми инструментами улучшения делового климата и развития предпринимательства в нашей стране. Кроме того, в этом году мы ставим перед собой амбициозную задачу — присутствие Клуба лидеров в каждом субъекте России», — сказал Алексей Иванченко.

На сегодняшний день в Клуб лидеров входят предприниматели из 40 регионов России. Члены клуба принимают активное участие в инициативах по улучшению инвестиционного климата в стране, работе по мониторингу «дорожных карт» Национальной предпринимательской инициативы (НПИ), выстраивании эффективной коммуникации «власть-бизнес».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива бизнеса по созданию Клуба лидеров была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным 3 февраля 2012 года на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В феврале 2016 года состоялась встреча актива Клуба с президентом России. Глава государства особо отметил вклад сообщества в улучшение бизнес-климат в стране.