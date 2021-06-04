Сеул, , 13:30 — REGNUM В Южной Корее произошёл взрыв мины, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, инцидент произошёл 4 июня около 9:50 по местному времени в районе водно-болотных угодий города Коян провинции Кёнгидо.

В результате взрыва мины пострадал рабочий в возрасте старше 50 лет, производивший очистку местности. У него оторвана ступня.

Известно, что пострадавшего доставили на вертолёте в больницу Святой Марии в городе Ыйчжонбу.

В настоящее время выясняются причины происшествия. Как сообщил представитель администрации города Кояна, в этом районе было проведено разминирование. С 2018 года район был открыт для местных жителей. В тот день там проводилась прокладка экологической тропы.