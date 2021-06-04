Москва, , 13:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на участие в выборах лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Документ опубликован 4 июня на портале правовой информации.

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Отмечается, что вышеуказанные граждане не смогут временно участвовать в выборах. Так, для руководителей таких организаций определён срок пять лет, для рядовых участников и тех, кто оказывал организации финансовую или иную помощь — три года с момента признания организации экстремистской.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, ограничивающий пассивное избирательное право ряда категорий граждан, Госдума РФ в итоговом, третьем чтении приняла 26 мая. Так, согласно закону, избранным на любую выборную должность (в том числе на пост губернатора) не имеет права быть гражданин РФ, причастный к деятельности террористических или экстремистских общественных или религиозных объединений и организаций.

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Запрет на участие в выборах в Госдуму коснётся не только руководителей таких организаций — им будет запрещено избираться в течение пяти лет после решения суда, но и рядовых участников, а также тех, кто оказывал организации финансовую или «иную помощь». Тем будет запрещено участвовать в выборах в течение трёх лет.