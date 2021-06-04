Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM 27,6 млрд рублей инвестирует «Башкирская содовая компания» в модернизацию производства. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что глава республики Радий Хабиров и директор компании Эдуард Давыдов на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о намерениях реализовать в регионе до 2026 года проект по созданию производства хлора и каустической соды методом мембранного электролиза, на реализацию которого планируется направить 27,6 млрд рублей.

«Важность проекта связана с тем, что назрела острая необходимость замены морально устаревшей технологии производства едкого натра на современную. Мембранная технология обеспечивает получение товарной продукции высокого качества и является экологически чистой при сравнительно более низких расходах энергоресурсов. Переход на современную установку мембранного электролиза позволит нарастить мощность производства и при этом закрыть ртутную и диафрагменную площадки», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что это позволит улучшить экологию в республике и условия труда сотрудников предприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 31 марта 2021 года президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче в собственность Башкирии 38,3% акций АО «Башкирская содовая компания». Кроме этого, 11,7% плюс одна акция были переданы в доверительное управление структурам, находящимся под контролем республиканского правительства. В результате руководство Башкирии получило полный контроль над этим предприятием.