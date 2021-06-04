Ош, Киргизия, , 13:22 — REGNUM В Алайском районе Ошской области Киргизии упал один из двух военных вертолетов Ми-8, в которых на юг республики полетела правительственная делегация во главе с главой киргизских спецслужб Камчыбеком Ташиевым. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности сегодня, 4 июня.

По данным ведомства, глава ГКНБ Ташиев не пострадал, поскольку летел во втором вертолете, а не в том который разбился.

Причина, по которой рухнула винтокрылая машина, пока неизвестна. Официальная информация о количестве пострадавших также отсутствует, но по неофициальным данным, один киргизский военнослужащий получил тяжелые травмы и помещен в реанимацию, а еще несколько — травмы легкой и средней тяжести, а также ожоги.