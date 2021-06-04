Киев, 4 июня 2021, 13:25 — REGNUM Военный сбор в размере 1,5% от доходов граждан Украины не имеет никакого отношения к украинской армии. Об этом написал экономист Виктор Скаршевский 4 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Эксперт напомнил, что этот вид налога был введён на пять месяцев во второй половине 2014 года, после начала гражданской войны в Донбассе, однако позже его действие продлили на неопределённый срок.
Он отметил, что данный сбор фактически увеличил налоговую ставку на доходы физлиц до 19,5%. Всего за семь лет действия военного сбора государство отобрало у жителей Украины дополнительно около $5 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины обязала иностранные компании, занимающиеся цифровой рекламой, платить налог на добавленную стоимость (НДС) в бюджет страны.
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