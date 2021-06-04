Новосибирск, , 13:32 — REGNUM Жена инспектора ДПС, который случайно застрелил мужчину при задержании в Мошковском районе Новосибирской области, не получала угроз, но заявила о них для привлечения внимания. Об этом сообщает 4 июня пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее в сети появилось видео, на котором женщина, назвавшая себя женой сотрудника ДПС, пожаловалась на угрозы в адрес их семьи. Женщина попросила о защите.

В МВД заявили, что информация из видео не соответствует действительности. После опроса женщины выяснилось, что адвокат посоветовал ей публично привлечь внимание общественности к возникшей ситуации.

«В действительности каких-либо угроз в её адрес и в адрес её родственников не поступало», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая возле посёлка Мошково под Новосибирском инспекторы ДПС после погони остановили автомобиль и задержали одного из нарушителей, 19-летнего Векила Абдуллаева. Спутники юноши попытались вызволить его, произошёл конфликт. Во время борьбы с Абдуллаевым произошёл непроизвольный выстрел из табельного оружия одного из полицейских. От ранения юноша скончался в больнице, против полицейского возбудили уголовное дело.

Читайте также: Мэр Новосибирска назвал трагедией гибель мужчины от пули полицейского