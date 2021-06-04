Чита, , 13:16 — REGNUM Отделами ЗАГС Забайкальского края с начала 2021 года зарегистрировано 2252 актовых записи о заключении брака. Среди новобрачных впервые вступили в брак 1512 женщин и 1458 мужчин. Об этом 4 июня сообщает Департамент ЗАГС Забайкальского края.

Также статистика показала, что большее число вышедших замуж женщин находилось в возрасте от 18 до 30 лет, а женившихся мужчин — от 18 до 24 лет. Через портал Госуслуги было подано 25% заявлений. На нем дата регистрации автоматически устанавливается через месяц от подачи заявления, на срок более месяца ее можно регулировать.

По данным 2020 года, самое большое число браков зарегистрировано пятью отделами ЗАГС Читы — 2378 регистраций по городу, население которого составляет 351,7 тысячи человек. Самое маленькое число браков — 21 — в 2020 году зарегистрировано в Александрово-Заводском районе, население которого составляет 7,1 тысячи человек. Всего за 2020 год на территории края было зарегистрировано 5480 браков.

Как сообщало ИА REGNUM, а январе — марте 2021 года в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения: число умерших превысило число родившихся на 1186 человек (в январе — марте 2020 года естественная убыль населения составила 487 человек).

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