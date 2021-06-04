Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Президент США Джо Байден не станет формировать специальную комиссию по расследованию погрома в здании американского Капитолия, который произошел 6 января этого года, заявил 3 июня в Белом доме, сообщает New York Post.

По словам пресс-секретаря администрации Джен Псаки, наилучшим местом для проведения такого расследования стал бы конгресс.

«В тот день на Конгресс было совершено нападение, и президент Байден решительным образом согласен со спикером [Нэнси] Пелоси в том, что у самого Конгресса есть уникальная роль и возможности для проведения этого расследования», — отметила Псаки.

«Из-за этого президент не планирует назначать собственную комиссию», — добавила она.

Ранее республиканцы в Сенате заблокировали принятый палатой представителей законопроект, в соответствии с которым должна была быть создана комиссия для установления фактов, связанных с беспорядками 6 января, и вынесения рекомендаций о том, как предотвратить повторение подобных событий. За ее основу планировалось взять комиссию по расследованию обстоятельств терактов 11 сентября 2001 года.

Многие республиканцы полагают, что комиссия будет использоваться демократами как политическая дубина, чтобы избить их, а не служить аполитичным контрольным органом.