Ленобласть подписала соглашение о газохимическом комплексе в Усть-Луге
Санкт-Петербург, 4 июня, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Ленинградская область в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала первое соглашение на 868 млрд рублей с АО «РусГазДобыча» в рамках реализации проекта «Балтийского Химического Комплекса» в Усть-Луге. Общий объем инвестиций в проект составит более 2,5 трлн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Газохимический комплекс построят в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Газохимическое предприятие будет крупнейшим в мире заводом по производству полиэтилена мощностью до 3 млн тонн готовой продукции в год. В ассортимент производимой продукции включены полиэтилены высокой плотности (в том числе бимодальные), линейные полиэтилены низкой плотности и металлоценовые линейные полиэтилены низкой плотности.
Сырьем для газохимического комплекса станет этан, получаемый на интегрированном предприятии — газоперерабатывающем комплексе, соглашение о создании которого было подписано на ПМЭФ в 2019 году.
«Для нас очень важный день, мы подписали серьезнейшее соглашение», — прокомментировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Объем инвестиций в газохимический проект составит 868 млрд рублей, на предприятии будет создано около 2000 рабочих мест.
Комплекс переработки этансодержащего газа (КПЭГ) является интегрированным проектом по переработке этансодержащего газа, добываемого на месторождениях ПАО «Газпром», состоит из газоперерабатывающего завода, газохимического комплекса и объектов транспортной инфраструктуры в районе поселка Усть-Луга Кингисеппского района. Техническая готовность первой очереди предприятия — конец 2023 года, планируется создание более 5000 рабочих мест непосредственно на производстве.