Красноярск, , 13:10 — REGNUM В Красноярском крае 4 июня в авиационной и наземной зонах зарегистрировано десять лесных пожаров на общей площади 10,2 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Уточнятся, что очаги возгораний действуют в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Манском, Нижнеингашском и Северо-Енисейском районах. Тушением занимаются бойцы лесного спецназа. В борьбе с огнём задействовано более 500 человек, 56 единиц техники.

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 15 лесных пожаров на площади 501 га в десяти районах. В тушении принимали участие 508 человек, 56 единиц техники, 23 воздушных судна.

Как сообщало ИА REGNUM, в Енисейском районе Красноярского края из-за лесных пожаров введён режим ЧС.

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