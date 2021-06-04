Москва, , 13:10 — REGNUM За главные призы одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», от стажировок на крупнейших предприятиях страны до новых возможностей карьерного роста — на протяжении трех дней состязались 617 будущих и молодых специалистов из России и Республики Беларусь. По итогам соревновательной борьбы победителями и призерами стали конкурсанты из 19 регионов страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов ТЭК и МСК. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 60 ведущих вузов России и стран СНГ.

Соревнования проходили в четырех лигах: Школьной, Студенческой, Лиге молодых специалистов и Специальной лиге. Будущие и действующие инженеры разрабатывали решения кейсов по атомной промышленности, топливно-энергетическому и минерально-сырьевому комплексам и смежным отраслям. Общей темой девятого сезона стало «Устойчивое развитие».

Директор Фонда «Надежная смена» Артем Королев отметил: «В этом году в финал вышли 134 команды, участвовавшие также и в прошлых сезона чемпионата — это настоящая тяга к победе, проявление силы воли, выдержки, которые развивает «CASE-IN». Участники преодолевали массу трудностей, прежде чем попасть на финал: искусственные, обозначенные правилами чемпионата, эпидемиологические, личностные. Вне зависимости от исхода решающего испытания, конкурсанты вернутся домой героями «CASE-IN», которые приобрели новые знания, усилили компетенции и готовы к новым большим свершениям»

Открылся чемпионат в марте отборочными этапами Студенческой лиги, которые прошли в смешанном (дистанционном и очном) формате на базе 62 вузов-партнеров проекта. Также к ним присоединились студенты еще 42 вузов.

Всего в соревновательную борьбу вступили 5596 студентов. В этом году они получили возможность проявить себя в большем количестве отраслей. Среди них геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика и новое направление «проектный инжиниринг». В итоговом финале встретились 517 студентов из России и Республики Беларусь.

В отборочных этапах Лиги молодых специалистов чемпионата «CASE-IN» приняли участие 305 сотрудников компаний топливно-энергетического, минерально-сырьевого комплекса и атомной промышленности. Для выхода в финал им нужно было разработать стратегию энергетических компаний в post-сovid период. Финалистами стали 72 молодых специалиста.

В соревнованиях Специальной лиги ПАО «Т Плюс» приняли участие 50 сотрудников компании в 11 регионах России. Молодые энергетики разрабатывали стратегию развития компании в постковидный период. В финал вышли четыре команды — это молодые специалисты филиалов компании в Оренбургской, Саратовской, Самарской областях и Республике Мордовия.

Финал основного сезона, стартовавший 31 мая в Москве, объединил участников Студенческой лиги, Лиги молодых специалистов и Специальной лиги ПАО «Т Плюс» и проходил на протяжении трех дней. Школьники определят сильнейших 10 июня в дистанционном формате.

В этом году финал претерпел определенные изменения. Главное из них — победители и призеры определялись в каждый из дней проведения решающего испытания, что привнесло особый колорит в ход соревновательной борьбы.

Право открывать финала получили студенты — участники направлений «Нефтехимия», «Электроэнергетика» и «Проектный инжиниринг». Решения будущих специалистов оценивала экспертная комиссия, в которую вошли представители компаний-партнеров и вузов чемпионата.

Гостями первого дня стали генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель функции «Устойчивое развитие» компании «СИБУР» Максим Ремчуков, руководитель направления корпоративной культуры и социальных отношений АО «НИПИГАЗ» София Семенова.

Обращаясь к финалистам, Алексей Комиссаров подчеркнул, что решения, разработанные студентами на чемпионате, имеют ключевое значение для развития отечественной промышленности: «В этом году участниками проекта стали 5,5 тысячи студентов, 350 молодых специалистов, более 700 школьников. Кто-то уедет домой с заслуженными, долгожданными наградами, кому-то, может быть, не хватило нескольких баллов, но я уверен, что абсолютно все в этом чемпионате стали победителями, как минимум одержали очередную победу над собой, стали сильнее, лучше, получили новых друзей, новые идеи, новые для будущего развития».

Также генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» вручил директору Фонда «Надежная смена» Артему Королеву благодарность от лица первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко, отметив вклад команды организаторов в развитие системы инженерных соревнований страны.