Ош, Киргизия, , 13:06 — REGNUM Несколько человек получили легкие травмы в результате экстренной посадки военного вертолета воздушной обороны Вооруженных сил Киргизии, 4 июня сообщает издание АКИPress.

Инцидент произошел в долине Кичи-Алай в Чон-Алайском районе Ошской области Киргизии. В кабине вертолета находились 15 человек, в том числе бойцы спецназа «Альфа». Тяжелых пострадавших нет.

Ранее в пограничной службе Киргизии заявили о росте напряженности на границе с Таджикистаном. Для урегулирования ситуации в Чон-Алайский район вылетел глава государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

Отмечается, что Ташиева не было в вертолете, который совершил «жесткую посадку».