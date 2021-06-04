Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM На юге Екатеринбурга могут создать новый микрорайон, который в перспективе станет «вторым Академическим». Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, в городе будут развивать территорию, примыкающую к Академическому району с востока и юго-востока. «В перспективе здесь может появиться «второй Академический», — написал чиновник.

Застройкой займётся ГК «КОРТРОС». В новом микрорайоне смогут жить около 290 тыс. человек, уточнил Куйвашев.

Подписи под соответствующим соглашением поставили, кроме губернатора, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на базе Академического микрорайона сформировали полноценный административный район.

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