Баку, , 13:09 — REGNUM Двое журналистов из Азербайджана подорвались на мине в Нагорном Карабахе и погибли. Об этом 4 июня сообщает азербайджанское государственное телевидение (АЗТВ).

«Оператор AzTV Сирадж Абишов, 1989 года рождения, и Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), сотрудник (агентства — ред.) «Азертадж», подорвались на мине при исполнении служебных обязанностей в Кельбаджарском районе. Они погибли», — говорится в сообщении.

Также АЗТВ выражает свои соболезнования семьям погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне военные российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе отразили условную атаку противника на наблюдательный пост.