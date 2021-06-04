Барун-Хемчикский район, Тува, , 13:05 — REGNUM Прокуратура Тувы организовала проверку в связи с введением карантина в селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, 2 июня местный житель обратился в больницу с жалобой на состояние здоровья.

Медики заподозрили у сельчанина заражение сибирской язвой. В настоящее время в населённом пункте работает межведомственная комиссия, которой предстоит выяснить причины заражения, а также проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания.

«Прокурору Барун-Хемчикского района поручено в ходе прокурорской проверки дать оценку исполнению органами местного самоуправления, органами контроля требований законодательства о ветеринарии, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — отметили в прокуратуре.

Ход проверки поставлен на контроль в республиканской прокуратуре. По её итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

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