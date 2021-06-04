Нюрбург, Германия, , 13:07 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW тестирует на трассе Нюрбургринг самую мощную версию седана M3. Снимки с испытаний размещены на сайте Motor1.

BMW M3 2022 модельного года в версии Competition Sport (CS) Motor1

Отмечается, что BMW M3 2022 модельного года в версии Competition Sport (CS) проходил высокоскоростные испытания на мокрой после дождя трассе.

Пока о технических характеристиках модели известно мало. По предварительной информации, M3 Competition Sport оснастят шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом на 3,0 л от стандартной модели Competition.

Таким образом, мощность модели может составить 503 л. с. (600 Нм). Однако, возможно, спортивная версия будет обладать еще большей производительностью.

Ранее появилась информация, что BMW может оснастить седан M3 CS системой заднего привода и рычагом переключения передач, а не шайбой.

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